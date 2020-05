Er-rich : Des jeunes bénévoles organisent les courses pour les habitants en confinement

Plusieurs jeunes issus d’Er-rich (province de Midelt) ont lancé une initiative solidaire en se proposant pour faire les courses au profit des habitants de la ville qui le désirent, l’objectif étant de les aider à limiter leurs contacts avec l'extérieur durant l’état d’urgence sanitaire.

Menée par les membres de l’association l’Objectif des frères pour le cinéma et les arts, cette initiative, baptisée Fais-moi les courses, porte sur un service gratuit d’achat et de livraison de produits alimentaires et de première nécessité au profit des habitants d’Er-rich.

Il s’agit d’une action qui a pour objet d’aider les gens à rester chez eux durant cette période de confinement sanitaire et de contribuer ainsi aux efforts visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), au niveau de cette ville qui a enregistré plusieurs cas confirmés.

Les promoteurs de cette initiative, qui a été hautement saluée par la population locale, espèrent qu'elle soit un exemple à suivre par les autres jeunes de la ville qui veulent apporter de l’aide à toute personne qui en a besoin durant cette conjoncture délicate que traverse le pays.

Les membres de l’association l’Objectif des frères pour le cinéma et les arts relèvent que cette initiative est animée par un esprit de responsabilité, ajoutant qu’elle constitue un appel à se conformer aux mesures préventives adoptées pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.

Hassan Zghar, membre de cette association, a indiqué que des jeunes se chargent de l’achat et de la livraison de différents produits au profit notamment des personnes âgées et de celles ne pouvant pas, pour une raison ou une autre, sortir de chez elles durant le confinement. Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que l’association reçoit des dizaines de demandes chaque jour à ce sujet.

Et de souligner que cette opération se déroule dans le strict respect des mesures préventives et d’hygiène, notamment en stérilisant les mains, en observant la distance de sécurité et en portant des masques.

L’association l’Objectif des frères pour le cinéma et les arts s’assigne pour mission l’organisation d’activités culturelles et éducatives portant sur le domaine du septième art, ainsi que la promotion des atouts naturels et touristiques de la région.