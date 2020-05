Le MUR dénonce des «campagnes malveillantes» visant le Maroc

Le Mouvement unicité et réforme (MUR) a condamné, dimanche, ce qu'il qualifie de «campagnes malveillantes et d'appels provocateurs», visant la réputation du Maroc et ses institutions. Une référence aux attaques contre le pays par des chaînes de télévision et des journalistes des pays du Golfe.

Ainsi, le bras idéologique du Parti de la justice et du développement (PJD) a affirmé, dans un communiqué, sa «condamnation de ces campagnes». Et de considérer que le fait de «continuer à travailler sérieusement et poursuivre le développement et la réforme dans divers domaines tout en corrigeant les erreurs et en prévenant les déséquilibres, est la meilleure réponse apportée par les Marocains à de tels abus et provocations».

Il est rapporté qu'au cours des dernières semaines, des comptes sur les réseaux sociaux, basés dans les pays du Golfe, se sont attaqués à Saadeddine El Othmani, lui reprochant d’avoir «échoué à affronter le coronavirus». Quelques jours plus tard, un journaliste saoudien a attaqué le Maroc, l'accusant de construire son économie sur le tourisme sexuel, ce qui a déclenché une vague d’indignation du Maroc.