Désintox : La 5G et le coronavirus, un complot sino-américain selon Akhbar Alyaoum

Dans un édito publié dans l’édition de ce lundi et intitulé «Syndrome de Wuhan», le journal Akhbar Alyaoum reprend, en Une, les théories complotistes selon lesquelles la 5G contribuerait à la propagation du coronavirus. L’auteur décrit une «préoccupation constante» chez lui, autour de la mise en relation entre le coronavirus et les antennes 5G. Il affirme, un peu plus loin, «ne pas détenir de preuves scientifiques affirmant ou infirmant l’existence d’une relation direction» entre la nouvelle technologie et la propagation du virus. «Mais il y a une relation, de causalité ou d’emploi», tranche-t-il avec assurance.

Deux théories complotistes qui cachent une troisième

Le journaliste dit résumer la relation «probable» entre la Covid-19 et la 5G en exposant deux théories «contradictoires mais qui se supportent en réalité». Ainsi, la première accuse une partie chinoise de «propager le coronavirus» pour «couvrir les effets néfastes de la 5G sur la santé». La deuxième accuse une «partie étrangère, probablement américaine» de «propager le virus en Chine et surtout dans les zones ayant construit des structures propres de cette nouvelle génération de télécom, pour lui coller l’accusation d’affaiblir le système immunitaire». L’édito reprend ainsi «le lancement d'applications commerciales 5G à Wuhan», pour évoquer brièvement un «débat scientifique sur les émissions de la nouvelle génération de télécom, qui affaiblit l’immunité».

Et de rappeler la visite au Maroc de Mike Pompeo pour «mettre en garde le Maroc» contre la 5G, considérée par les Etats-Unis comme un «moyen chinois pour espionner les Etats et les infiltrer», avant d’insister, plus loin, sur le fait que la pandémie du coronavirus devient «une nouvelle accusation, plus terrifiante, adressée à cette nouvelle génération de télécom».

En affirmant que le coronavirus aurait été créé pour «cacher les effets négatifs de la 5G à Wuhan», Akhbar Alyaoum marche ainsi sur les pas de Nabila Mounib. La secrétaire général du PSU avait donné du crédit à la théorie seront laquelle le coronavirus serait «une arme biologique» donc créée par l'humain.

Des théories complotistes qui datent de janvier 2020

L'éditorialiste qui semble tenir là une information d'importance n'a fait que remâcher des «fakes news» qui datent de plusieurs mois. D’ailleurs, l’une d’elles est devenue virale en janvier dernier, notamment en Belgique et les Pays-Bas. Selon la plateforme allemande Factcheck Vlaanderen, tout a commencé au sein d’un groupe néerlandais anti-5G sur Facebook, dans lequel un utilisateur a publié un article du 31 octobre 2019 sur l'arrivée de la 5G dans la province du Hubei. «Bien que l'article lui-même ne mentionne rien sur le coronavirus, l'utilisateur Facebook qui a partagé le message s'est demandé s'il n'y avait pas de lien entre la 5G et le coronavirus», déclenchant ainsi un faux débat.

De plus, Factcheck Vlaanderen affirme, de son côté, que Wuhan n’a pas été le hub de «lancement d'applications commerciales 5G», puisqu’elle a été précédée par d’autres villes, comme Pékin, Shanghai, Guangzhou et Hangzhou.

La plateforme Full Fact, basée au Royaume-Uni et spécialisée aussi dans le fact checking, a elle aussi expliqué que cette publication sur Facebook a fait «plusieurs allégations sur la relation entre la 5G, les vaccins et la pandémie de coronavirus». «La principale affirmation du post, selon laquelle le nouveau coronavirus n'est pas un virus mais juste une histoire utilisée pour couvrir les dommages supposés causés par l'exposition à la 5G, est incorrecte», tranche-t-elle aussi. Cela n'a pas empêché des actes de vandalisme sur des antennes téléphoniques en Grande-Bretagne.

Enfin, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme, dans ses conseils pour le grand public que «les réseaux de téléphonie 5G ne propagent PAS le COVID-19». «Les virus ne circulent pas sur les ondes radio ou par les réseaux mobiles. Le COVID-19 se propage dans de nombreux pays qui n’ont pas de réseau mobile 5G», rappelle-t-on. Et de préciser que ce virus se propage plutôt «par les gouttelettes respiratoires projetées lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle».

Si vous êtes pris d'une toux sèche ou grasse à la lecture de l'édito d'Akhbar Alyaoum recyclant de vieilles théories fumeuses, ce n'est pas un symptôme du covid-19. Vous avez encore l'esprit alerte.