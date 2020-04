Nuit du doute : Les premiers pays à annoncer le Ramadan 2020

Partout dans le monde, les pays observent le croissant lunaire pour confirmer la date de début du mois de Ramadan. Celle-ci est d’ores et déjà annoncée pour vendredi 24 avril dans plusieurs régions.

Mercredi, plusieurs pays ont en effet annoncé le mois du Ramadan débuterait le 24 avril. C’est le cas en Egypte, où le moufti Shawki Allam a déclaré que les vérifications par les comités scientifiques et religieux n’avaient pas montré de croissant lunaire à vue d’œil. Ainsi, le dernier jour du mois de Chaâbane coïncide avec ce jeudi, vendredi étant le premier jour du mois de Ramadan.

En Irak, le président du Waqf sunnite d’Iraq, Saad Kambash, a confirmé également que ce mois sacré «commence vendredi, vu l’absence du croissant lunaire mercredi soir». Le Waqf chiite devra statuer ce jeudi quant à son alignement ou non sur cette décision.

Au Liban, le grand mufti de la république, Cheikh Abdel Latif Daryan, a annoncé également que ce jeudi était le dernier jour du mois de Chaâbane et vendredi le premier jour Ramadan. Ce sera également le cas en Tunisie.

En Allemagne, le Conseil suprême des musulmans a précisé également que le mois de Ramadan commencera vendredi, ajoutant qu’il touchera à sa fin samedi 23 mai. Ainsi, les musulmans du pays fêteront l’Aïd Al-Fitr le dimanche qui suit.

Le Maroc et l’Arabie saoudite surveillent encore le croissant lunaire

Quant à la présidence des affaires religieuses en Turquie, qui se base sur les calculs astronomiques pour établir les dates de jeûne, elle a indiqué que le premier jour du Ramadan tombait aussi vendredi et se terminerait samedi 23 mai.

En Nouvelle-Zélande, la Fédération des associations islamiques a annoncé, depuis quelques jours déjà, que l’observation du croissant lunaire, qui n’a pas été vu, signifiait que le premier jour du Ramadan sera samedi 25 avril et non pas vendredi, contrairement à l’Australie, qui se base elle aussi sur des calculs d’astronomie.

Statement Regarding the Commencement of The Holy Month of Ramadan 1441H - 2020. pic.twitter.com/RpZwHJs23m