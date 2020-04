Coronavirus : L’Istiqlal demande au gouvernement de présenter une loi de finance rectificative

Le comité exécutif de l’Istiqlal invite le gouvernement El Othmani «à présenter dans les plus brefs délais une loi de finance rectificative». L’instance de la Balance justifie, dans un communiqué, sa demande par l’évolution enregistrée dans «les hypothèses et les équilibres économiques et financiers ayant servi lors de la préparation» de la loi de finance 2020.

Compte tenu de l’impact de la crise résultant de la propagation de la pandémie du Coronavirus, le PI affirme qu’il est «nécessaire de redéfinir les priorités des politiques publiques et de rectifier la loi de finances, afin de garantir l'emploi et le pouvoir d'achat des citoyens».

La proposition des amis de Nizar Baraka risque d’être rejetée par l’exécutif. Pour rappel, le ministre de l’Economie et des finances a écarté le 7 avril la présentation d’une PLF rectificative. A l’occasion de l’examen par les députés du décret-loi 2.20.320 autorisant le gouvernement a dépassé le plafond des emprunts étrangers en 2020, Mohamed Benchaaboun a plutôt plaidé pour une rationalisation des dépenses publiques.

En phase avec cette recommandation, Saâdeddine El Othmani a demandé, hier dans circulaire, aux ministères et offices publics de réduire la voilure et se consacrer uniquement sur le nécessaire.

En France, le gouvernement présente ce mercredi un projet de loi de finances rectificative pour 2020.