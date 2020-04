Sahara : L’Afrique du sud répond au Maroc

La passe d’armes à distance sur la question du Sahara entre l’Afrique du sud et le Maroc, se poursuit. Le ministère des Affaires étrangères a réitéré son soutien au Polisario, dans un communiqué publié le lundi 13 avril.

Pretoria explique que son «approche sur le Sahara occidental est guidée par la position de l’Union africaine, qui a toujours soutenu l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux décisions pertinentes de l’UA et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies».

Le département de Mme Naledi Pandor souligne que sa position est «en phase avec la plupart des pays ayant connu le colonialisme et l’occupation». Et de rappeler que la politique étrangère de son pays «en matière d’occupation, de décolonisation et de violations des droits de l’Homme sera toujours fondée sur des principes et non sur l’opportunité».

«Cette déclaration sert à corriger la tentative de caricaturer la position de principe de l’Afrique du sud sur les questions d’anti-occupation et de décolonisation», précise le communiqué.

Le 10 avril, des sources diplomatiques marocaines à l’ONU proches du dossier du Sahara ont indiqué, dans un article publié par l’agence MAP et repris par les médias nationaux, que Pretoria «s’est retrouvée en déphasage avec tous les autres membres du Conseil, ressassant une position idéologique sclérosée», lors du briefing du 9 avril sur la question du Sahara.

Cette nouvelle passe d’armes atteste des obstacles qui se dressent encore devant une normalisation entre les deux Etats même si le royaume a réalisé quelques percées dans le pays de Ramaphosa, notamment auprès des décideurs économiques.