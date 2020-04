Coronavirus : Mohammed VI propose de lancer une initiative africaine

La lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus a été au centre de conversations téléphoniques, que le roi Mohammed VI a eues ce lundi avec les présidents ivoirien, Alassane Ouattara et sénégalais, Macky Sall. «Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain», indique le cabinet royal, dans un communiqué diffusé par la MAP.

Au cours de ces entretiens, le souverain marocain a proposé «le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie», ajoute la même source.

Et de conclure qu’«il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie».

Hier, le Maroc a mis à disposition du Malila polyclinique Mohammed VI sise au quartier Sébénikoro à Bamako, afin d'apporter des soins aux malades infectés par le coronavirus.