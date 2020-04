Anderlecht : Le décès d’Adil fait réagir les politiques

Après un week-end de tensions dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, suite au décès du jeune Adil, le ministre de belge l’Intérieur, Pieter de Crem a estimé que les émeutes survenues samedi étaient «inadmissibles».

Invité dimanche soir sur VTM Nieuws, il a d’ailleurs souligné que ces rassemblements n’étaient en lien ni avec l’urgence sanitaire, encore moins avec le décès du jeune garçon de 19 ans, vendredi soir. Selon lui, les émeutiers auraient récupéré le drame pour «créer des troubles».

Dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, ces émeutes se sont déclenchées après le décès d’Adil, vendredi soir, lorsque le jeune homme, à bord d'un scooter, a percuté une voiture alors qu'il tentait de fuir une équipe de police. Le drame a donné lieu à des rassemblements et à des confrontations avec la police, qui a procédé à l’arrestation d’une centaine d’individus.

Pour sa part, la famille du défunt a appelé au calme, soulignant que ces confrontations n’honoraient pas la mémoire du jeune Adil et que ce moment de deuil devait être respecté.

Dans ce sens, le président de DéFi, François De Smet a estimé que «toute mort est inacceptable». «L’enquête devra permettre de rendre justice», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Pensée pour le jeune Adil et sa famille ; toute mort est inacceptable et l'enquête devra permettre de rendre justice.

Pensée aux policiers, qui font un métier difficile et méritent le respect.

Et pensée à tous les jeunes, qui méritent un avenir. #Anderlecht