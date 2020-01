Rabat : 25 personnes jugées pour leur implication dans le vol de montres du roi

Au moins 25 personnes sont actuellement jugées au Maroc pour leur implication présumée dans le vol de montres de luxe du roi Mohammed VI depuis l’intérieur du palais royal de Marrakech, indiquent plusieurs médias marocains.

Les accusés sont jugés par la cour d’appel de Rabat, soupçonnés de s’être constitués en bande organisée, après que le ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie a déposé une plainte concernant la disparition de plusieurs montres de valeur dans des circonstances étranges.

Le principal prévenu est un ex-employé du palais royal de Marrakech, un agent de sécurité et plusieurs bijoutiers. Le journal Al Massae indique de son côté que cette bande organisée aurait dérobé d’autres objets de valeur, sans toutefois fournir plus de détails. Les membres du groupe sont accusés de constitution d’une bande criminelle, d’abus de confiance et de vol qualifié, entre autres.

Pour rappel, le roi Mohammed VI possède une collection de montres de luxe, dont la plus célèbre est une pièce unique de la marque suisse Patek Philippe d’une valeur de 1 200 000 euros.