Luxe : La montre du roi Mohammed VI évaluée à plus d’un million de dollars

Ce lundi, le compte Instagram Insane Luxury Life s’est intérressé à une des montres du roi Mohammed VI. Sur la photo, on voit le souverain porter une montre de l’horloger genevois Philippe Patek, estimée à plus d’un million de dollars.

En effet, le compte Instagram décrit cette motre Philippe Patek de référence 5980/1400G comme un modèle rare, fait d’un «boîtier et d’un bracelet en or blanc 18 carats, avec un total impressionnant de 893 diamants pesant environ 4 468 carats et 182 diamants de taille baguette pesant 15,46 carats». La même source précise que le prix de ce bijou tourne autour de 1 200 000 de dollars, soit plus de 11 millions de dirhams.

Faisant partie de la collection Nautilus, lancée en 1976, ce modèle très rare et recherché serait né d’une demande spéciale de la part d’un client de Philippe Patek. Un modèle très similaire à celui-ci a été vendu aux enchères le 14 mai dernier à Genève. La montre «exceptionnelle est considérée le modèle Nautilus le plus important jamais offert au public ; l’estimation de départ tournait autour de 500 000 et 1 000 000 francs suisses», précise Watch Pro.