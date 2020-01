A cinq jours du conseil national du PJD, El Othmani se tourne vers le MUR

Le secrétariat général du PJD s’est réuni, dimanche 5 janvier, avec le bureau exécutif du Mouvement unicité et réforme (MUR).

Officiellement, ce rendez-vous a été l’occasion de l’examen de «trois plateformes» dont une porte sur «les fondements intellectuelles et méthodologiques du modèle de partenariat» entre les deux parties.

Les deux autres sont consacrées à la «lecture du Parti et du Mouvement des contextes national et international sur les niveaux politique, économique et social», rapporte le site d’actualité de la Lampe.

Cette rencontre intervient, par ailleurs, à une semaine de la tenue de la session ordinaire du conseil national du PJD, prévue du 11 au 13 janvier. Une rencontre cruciale pour le secrétaire général du PJD, Saadeddine El Othmani, qui fait face à une opposition au sein du «parlement» du parti.

A rappeler que le MUR avait joué un rôle décisif dans l’avortement du projet d’Abdelilah Benkirane de briguer un troisième mandat au 8ème congrès de la Lampe, tenu en décembre 2017.