Parlement panafricain : Le Maroc accepterait-il de recevoir des représentants du Polisario ?

Le Parlement panafricain a proposé au Maroc d’accueillir les travaux des prochaines réunions de la Commission Commerce, Douane, Transport et Migration et la Commission Transport, Technologie, Industrie et Energie, prévues entre le 27 février et le 7 mars 2020.

Cette offre était au menu de la dernière réunion du bureau de la Chambre des conseillers. Face à un cadeau empoisonné, l’instance a joué la prudence. Elle s'est prononcé pour un report de sa décision en attendant de consulter le ministère des Affaires étrangères et de recevoir du PP un dossier complet sur les deux événements.

La question est délicate et nécessite ainsi une concertation. Un éventuel feu vert du département Bourita signifierait le fait d’accepter d’accueillir au Maroc des représentants du Polisario qui siègent eux aussi au Parlement panafricain. En revanche, leur fermer la porte équivaudrait à donner de nouveaux arguments au Front pour critiquer davantage le royaume.

Le bureau de la Chambre des conseillers devrait, lors de sa prochaine réunion, statuer sur ce sujet et ensuite faire parvenir sa décision au Parlement panafricain.