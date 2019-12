18e édition du FIFM : Plus de 100 000 festivaliers et 98 films, dont 12 marocains, projetés

Près de 105 000 festivaliers ont assisté aux différentes projections et activités de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM).

Cette édition, sous le signe de la diversité, de l’engagement et de la liberté, a permis à un large public d'aller à la rencontre de différentes expressions cinématographiques issues des cinq continents, confirmant ainsi la popularité et la pertinence de ce rendez-vous artistique.

L'engouement du public pour les différentes sections du Festival n'a d’ailleurs pas faibli durant les neuf jours de l’événement et ce, dès les premières projections du matin. Cinéphiles, étudiants, touristes et grand public sont allés à la rencontre d’œuvres originales du monde entier.

Cette 18ème édition a été notamment marquée par l'hommage rendu à quatre grands noms du cinéma marocain et international. De plus, ce festival a réservé une place de choix aux professionnels et au cinéma marocain. Sur les 98 films projetés durant cette 18ème édition, 12 étaient marocains.

Autre moment fort de cette 18ème édition : les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie dédié aux cinémas d’Afrique et du Moyen-Orient, initié en 2018 en partenariat avec Netflix. Cette année, le rendez-vous a réuni 270 professionnels internationaux autour d’une sélection de 28 projets portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains.

La 18ème édition a également été marquée par l’organisation, sous la présidence du prince Moulay Rachid, d’une nouvelle campagne médico-sociale pour la chirurgie de la cataracte, qui a eu lieu à l’Hôpital Al Antaki de Marrakech du 2 au 7 décembre.

Elle a permis d’opérer gratuitement plus de 400 patients démunis souffrant de maladies oculaires, originaires de la région de Marrakech. En tout, plus de 6000 personnes ont bénéficié de cette opération solidaire en 10 ans.

La 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech aura ainsi tenu toutes ses promesses, confirmant le positionnement du FIFM comme un rendez-vous cinématographique et culturel majeur au Maroc et dans la région.