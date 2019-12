FIFM 2019 : Le film colombien «Valley of Souls» (Tantas Almas) décroche l'Etoile d'Or

Le film colombien «Valley of Souls» (Tantas Almas) de son réalisateur Nicolas Rincon Gille, a décroché, samedi soir l’«Etoile d'Or», soit le grand prix, de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée au Palais des Congrès de la cité ocre.

Cette cérémonie de clôture a été également marquée par la remise du Prix d'interprétation masculine, décerné à l'acteur australien, Toby Wallace, pour son rôle dans le film «Babyteeth» de la réalisatrice Shannon Murphy.

S'agissant du Prix d’interprétation féminine, il a été attribué ex-aequo aux deux actrices britanniques, Roxanne Scrimshaw et Nichola Burley pour leur performance dans le film «Lynn+Lucy» de Fyzal Boulifa.

Quant au Prix de la mise en scène, il est revenu au réalisateur tunisien Ala Eddine Slim pour son film «Tlamess», un long-métrage qui immerge les cinéphiles dans une expérience cinématographique étrange et singulière, une méditation unique sur les fondamentaux de l'existence actuelle et de la catastrophe à venir, ainsi que sur la relation de l'humain à la Nature, à l'amour, à la communion et à la procréation.

Le Prix du Jury, lui, a été remporté ex-aequo par les films chinois «Mosaic Portrait» de Zhai Yixiang et saoudien «Last Visit» (Akher Ziyara) de Abdulmohsen Aldhabaan.

Ne dérogeant pas à sa règle, le FIFM a rendu une série d'hommages à des figures emblématiques du 7ème art, à savoir l'immense réalisateur, producteur et acteur américain Robert Redford, le grand cinéaste français Bertrand Tavernier, la star du cinéma marocain Mouna Fettou et l’icône de Bollywood Priyanka Chopra Jonas.