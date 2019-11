Maroc : La circulation interrompue sur certaines sections de la route Marrakech-Ouarzazate

Le ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé l’interruption momentanée de la circulation sur certaines sections de la route nationale reliant Marrakech à Ouarzazate, en raison des travaux d'élargissement de ces tronçons.

Cette mesure a été dictée par les travaux d’élargissement des tronçons reliant Aït Aourir et Aït Zineb sur 135 km pour améliorer le service offert aux usagers et dans le cadre des efforts déployés pour la mise à niveau de cette route nationale, dont le taux d’avancement global des travaux a atteint environ 45%, indique vendredi le ministère dans un communiqué.

Le département évoque, notamment, le relief difficile que traverse cet axe routier, ce qui nécessite parfois d’utiliser les explosifs dans certaines sections et d’interrompre la circulation sur ces sections pour une durée d’une heure jusqu’à une heure et demie pour permettre le dégagement des blocs rocheux résultant de cette opération.

Par conséquent, le ministère appelle l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et de patience jusqu’à l’achèvement de ces travaux, afin d’assurer leur sécurité et à respecter les panneaux de signalisation et les renseignements des agents de contrôle et des brigades du ministère.

Les services concernés du ministère sont, également, mobilisés pour accélérer la réalisation des travaux dans les délais impartis et dans les meilleures conditions possibles, afin d’assurer la fluidité de la circulation, souligne-t-on.

Enfin, le ministère affirme rester à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail, l’application mobile «MaRoute» ou contacter le centre de permanence de la Direction des routes (0537 711 717).