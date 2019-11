Maroc : Pour le gouvernement, la crise de 2M nécessite «un traitement de fond»

«La deuxième chaîne de télévision nationale traverse une crise depuis de longues années et son traitement doit se faire en fond», selon le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole de l’excécutif, Hassan Abyaba. Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à l’issue du conseil de gouvernement, le responsable a indiqué que la question devra être au centre d’une réunion de la direction de 2M.

Le ministre est intervenu en réponse aux derniers faits marquants qui rappellent les difficultés financières de 2M, comme l’interruption de sa diffusion sur NileSat pendant une heure, la chaîne ne s’étant pas acquittée des droits nécessaires. Abyaba a indiqué que la transmission a été rétablie, mais que la problématique doit être prise en main autrement.

En effet, le porte-parole a indiqué que 90% du budget de 2M repose sur la publicité qui a connu une forte baisse, accentuant la crise. D’ailleurs, celle-ci pourrait contraindre la chaîne à fermer des bureaux locaux. A ce sujet, le groupe parlementaire de l’Union marocaine du travail (UMT) à la Chambre des conseillers a exprimé ses inquiétudes, la semaine dernière, dans le cadre de la présentation du PLF 2020.

Dans ce sens, la conseillère du groupe de l’UMT, Amal El Amri, a exigé la semaine dernière «des mesures urgentes afin de sauver la chaîne» qui serait dans un «état critique». Entre autres exemples, le blocage de 24 caméras à la douane, depuis plus d’un an, «en raison de l’incapacité de la chaîne à s’acquitter des redevances nécessaires qui s’élevaient à 150 millions de dirhams» selon Les Inspirations Eco.

La même source rappelle que la justice «a condamné la chaîne à vider les locaux de son bureau de Tanger en raison de son incapacité à payer sa location» et que «le même sort menacerait d’autres bureaux».

Dans un autre registre, le site rappelle «les retards fréquents dans le versement des cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse marocaine de la retraite (CMR)». Et d’ajouter que «les syndicalistes tirent la sonnette d’alarme du fait que producteurs et artistes ne tarderaient pas à fuir la chaîne» à cause des délais de paiement.

Contacté par Yabiladi pour commenter ces informations, le directeur général de 2M, Salim Cheikh, est resté injoignable.