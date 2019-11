Un Algérien poursuivi pour tentative de fuite de devises vers le Maroc

Un septuagénaire a comparu, mardi, devant le tribunal de Dar El Beïda (commune de la Wilaya d’Alger) pour des faits de fraude et de devise vers l’étranger, après que d’importantes sommes d’argent non déclaré ont été découvertes dans ses bagages et dissimulées dans ses affaires.

Le site du média algérien Echourouk a indiqué que l’homme a été repéré au niveau du premier point de passage de ses bagages au scanner à l’aéroport d’Alger, où les douaniers ont découvert 123 000 euros en liquide. Ainsi, il a été appréhendé puis confié à la justice qui l’a auditionné, alors qu’il s’apprêtait à partir pour le Maroc.

Concernant les raisons l’ayant poussé à dissimuler la somme, le ressortissant a expliqué qu’il en avait besoin pour ses frais médicaux à l’étranger, mais que comme cette valeur dépassait celle autorisée lors des voyages de courte durée, il a placé les liasses dans sa valise afin de ne pas les perdre. Le jugement n’a pas encore été rendu, mais le Parquet requiert d’ores et déjà un an de prison ferme.