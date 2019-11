Mike Pompeo attendu au Maroc début décembre

Nasser Bourita et Mike Pompeo / Archive - DR

Le Secrétaire d'Etat américain Michael Pompeo a annoncé, mardi 26 novembre à Washington, qu'il se rendra début décembre au Maroc, «l'un des partenaires les plus forts» des Etats-Unis dans la région», indique la MAP. Ce déplacement sera le premier qu’effectue le chef de la diplomatie au royaume depuis sa prise des fonctions en mars 2018.

«Je suis impatient de passer en revue le partenariat solide de nos pays en matière d'économie et de sécurité et de discuter de futurs domaines de coopération», a déclaré Pompeo lors d'un point de presse.

Le 22 octobre à Washington, le secrétaire d’Etat avait coprésidé avec son homologue marocain, Nasser Bourrita, la 4ème session du Dialogue stratégique Maroc/Etats-Unis.

Une réunion au cours de laquelle, Rabat et Washington avaient mis en garde contre «le danger que représentent l'Iran et ses alliés, ainsi que des efforts conjoints pour lutter contre les tentatives d’expansion de l'influence iranienne dans la région, y compris en Afrique du Nord et de l'Ouest».