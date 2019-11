Ligue des Champions: Belhanda tenu en échec, El Arabi buteur

La cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions d'Europe commençait ce soir.

Dans le groupe A, Galatasaray recevait Club Bruges. Belhanda et ses coéquipiers ont été tenus en échec par les Belges, un but partout. Butuk a ouvert la marque pour les Stanbouliotes en début de rencontre (11') avant que Diatta n'égalise sur le fil (90'). Ce match nul n'arrange les affaires de personne. Club Bruges est 3è du groupe avec 3 points et Galatasaray 4è avec 2 points. Younès Belhanda a joué 87 minutes et a réusi 77% de ses passes.

L'Olympiakos était en déplacement en Angleterre pour affronter Tottenham. Les Grecs s'inclinent sur le score de 4 buts à 2, alors qu'ils menaient pendant 45 minutes. Youssef El Arabi inscrit le premier but de l'OFC en début de rencontre (6'). Semado enfonce le clou un quart d'heure plus tard. Avant la pause, Alli ouvre le compteur but des Spurs. Au retour des vestiaires, Kan (50', 77') et Aurier (73') anéantissent les derniers espoirs de leur adversaire. Avec cette victoire, les Anglais se classent 2è avec 10 points alors que l'Olympiakos est dernier du classement avec 1 point. Youssef El Arabi a joué 85 minutes et a réussi 83% de ses passes.