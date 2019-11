Tops & Flops des footballeurs marocains du Monde : Ennesyri, Amrabat, Belhanda, Fajr

TOPS:

Ennesyri buteur contre le Barça

Leganés recevait le FC Barcelone, dans le cadre de la quatrième journée de Liga. C'est Youssef Ennesyri qui a ouvert la marque en début de rencontre (12'). En deuxième période, les Catalans ont inscrit deux buts (Suarez, Vidal) et ont pris les trois points du match.

L'attaquant Marocain semble reprendre confiance. C'est son troisième but consécutif. Mais Leganés est toujours lanterne rouge du championnat avec 6 petits points.

Sofyan Amrabat fait parler de lui en Italie

Prêté à Hellas Verona en début de saison par le FC Bruges, Sofyan Amrabat y est comme un poisson dans l'eau. Le jeune milieu de terrain a joué 8 matchs sur 13 et il s'est distingué lors de la dernère journée de championnat contre la Fiorentina. Il a réussi 86% de ses passes, a tiré une fois et a récupéré deux ballons importants dans le jeu. West Ham et Tottenham sont sur sa piste, au même titre que plusieurs clubs en Serie A.

FLOPS

Younes Belhanda mis au placard

Le Galatasaray se passe des services de Younes Belhanda depuis le 27 octobre. Il avait joué 68 minutes contre Besiktas. L'international marocain a ensuite eu quatre minutes symboliques ce week-end contre Istanbul Basaksehir.

Boudé par les supporters après son geste déplacé lors du match contre le Real Madrid en Ligue des champions, il devrait quitter le club dans les mois à venir. Al Nasr en Arabie Saoudite serait intéressé.

Où est passé Fayçal Fajr ?

En 14 journées de championnat, Fayçal Fajr n'a fait que quatre apparitions avec le Getafe, où il est arrivé en début de saison. L'international marocain âgé de 31 ans ne semble pas faire partie des plan de Bordàlas, qui ne l'a plus convoqué depuis le match contre le Real Sociedad le 6 octobre dernier. Il a joué les quatre matchs de phase de groupes en Europa League. Malgré cela, Fajr était dans la liste du sélectionneur Vahid Halilhodžić pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Et pendant ce temps :

Mounir Chouiar a marqué contre Rennes, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. C'est le deuxième but du Franco-marocain avec le DFCO depuis le début de saison. Son club est classé 17e avec 15 points.

Oussama Idrissi inscrit son septième but en Eredivisie contre le FC Utrecht, sans compter ses trois rélisations en Europa League. L'international marocain âgé de 23 ans est incontournable à l'AZ Alkmaar et tend à la devenir en sélection.

Zakaria Labyad vient d'ouvrir son compteur but avec l'Ajax Amsterdam. De retour après plusieurs mois d'absence, il retrouve la confiance de son coach Ten Hag et devrait être plus présent. L'AFC est leader du championnat avec 38 points.

Alors que Fouad Chafik faisait son retour contre Rennes, Nayf Aguerd prolonge son absence. Blessé à la cheville contre Lyon à la mi-octobre, le défenseur central retirera son plâtre en décembre et poursuivra sa rééducation. Il ne reprendra qu'en 2020.