Maroc : Le rappeur Lz3er enfonce le clou avec un nouveau morceau

Après l’arrestation du rappeur Gnawi, début novembre, Lz3er ne compte pas baisser d’un ton et il le signifie dans une nouvelle chanson, mise en ligne ce samedi.

Il y a plusieurs semaines, les deux chanteurs ont participé au morceau «3acha cha3b» avec Weld L’Griya, où ils ont critiqué la situation politique et sociale du Maroc, tout en remettant en question le statut de la monarchie. Dans ce dernier solo intitulé «M9S7 KAYHDR», Lz3er continue sur cette lancée en rendant par ailleurs hommage à Gnawi et en expliquant ne pas répandre la division, mais porter «la voix des laissés pour compte».

«Il n’y avait pas de raisons pour battre en retraite à cause de l’arrestation de Gnawi, tant que nous parlons de la gronde sociale venue du peuple», explique Lz3er à Yabiladi peu après la sortie de sa nouvelle chanson. «Je n’écoute pas les points de vue opposés à notre art et qui taxent ce dernier d’‘offense aux institutions’ car en plus de ne pas refléter la réalité des choses, ils restent minoritaires», ajoute-t-il encore, en allusion aux récentes déclarations de membres du gouvernement marocain, notamment le ministre Mustapha Ramid, au sujet de «3acha cha3b» et du rap.

Le 14 novembre dernier, une vidéo sur les réseaux sociaux a d’ailleurs montré Lz3er et Weld L’Griya reprendre «3acha cha3b» lors d’une activité tenue par les étudiants du campus universitaire de Dhar Lmahraz à Fès. «Nous ne nous sentons pas concernés par les restrictions qui seraient faites sur les spectacles de rap : nous ne sommes pas invités à des festivals ou à de gros concerts de rap, car certains de leurs organisateurs eux-mêmes considèrent nos paroles comme dérangeantes», explique Lz3er. «Nous regrettons bien sûr qu’il y ait des interdictions si c’est le cas, mais nous ne sommes pas impactés par ces mesures», souligne-t-il.

Quant au possible retrait de Weld L’Griya de la scène rap, Lz3er affirme ne pas avoir abordé la question avec le concerné. Contacté par notre rédaction, ce dernier est resté injoignable. «Je ne sais pas s’il a réellement pris une décision définitive dans ce sens ou si c’est un effet d’annonce, une réaction ponctuelle aux pressions dans le contexte de la polémique autour de ‘3acha cha3b’», souligne Lz3er.

«En tout cas, le verdict dans le cadre de l’affaire Gnawi devrait tomber lundi. En fonction de la décision de justice qu’on ne peut anticiper, nous verrons comment les choses vont évoluer», estime Lz3er.