Maroc : Le rappeur Gnawi comparaît pour insultes à l’encontre de policiers

Reportée hier pour se tenir ce lundi, la première audience du rappeur Gnawi au tribunal de première instance de Salé a porté sur des questions du Parquet au sujet d’une vidéo, publiée en octobre dernier sur les réseaux sociaux.

En effet, la justice reproche au chanteur d’y avoir attaqué verbalement deux agents de la police et le poursuit pour insultes et atteinte à un corps constitué. Dans ce passage, on voit le concerné reprocher aux policiers de l’avoir molesté, insulté et dépouillé d’objets qu’il avait sur lui, notamment une somme d’argent.

La séance de ce lundi a duré plusieurs heures, selon la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) qui suit le dossier du rappeur. A son issue, les avocats de la défense ont fait savoir le procès va se poursuivre en maintenant le concerné en détention sur décision des juges. La prochaine audience est prévue pour le 14 novembre.

«Si le Parquet poursuit pour insultes à des agents d’autorité, il doit tout autant enquêter sur les déclarations de Gnawi à propos des mauvais traitements qu’il dit avoir subi de la part desdits agents, afin d’identifier ces derniers, les questionner sur les faits et déterminer dans quelles circonstances le rappeur a été mis dans l’état hystérique où on le voit dans la vidéo», explique à Yabiladi Mahjouba Karim, ancienne présidente de l’AMDH à Salé.

L’arrestation du rappeur a eu lieu à son domicile, quelques jours après la mise en ligne de la chanson «3acha cha3b», où il chante aux côté de Lz3ar et de Weld L’Griya. En l’espace de 24 heures, le morceau s’est placé en tête des tendances YouTube Maroc. Le trio a exprimé ses inquiétudes d’être éventuellement dans le viseur de la justice à cause des paroles, qui dénoncent les injustices sociales et remettent en question la figure du roi. La police a nié être à la recherche des deux autres rappeurs.