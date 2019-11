Londres : Une femme musulmane défend une famille victime de propos judeophobes

Une femme musulmane a été félicitée pour avoir confronté un homme qui tenait des propos antisémites envers des passagers juifs, dans une ligne de métro de Londres, a rapporté Sky News ce samedi.

En effet, l’homme qui se tenait à côté d’un juif et de son enfant a ouvert une bible et a commencé à lire un passage relatif à la «synagogue de Satan», tout en se penchant vers le petit.

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ