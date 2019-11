Un incident à Bab Sebta impliquant des porteurs de marchandise au cœur de la polémique

La frontière maroco-marocaine, notamment au niveau de Ceuta, est le théâtre quotidien d’incidents entre porteurs de marchandises d’une part et forces de l’ordre, espagnoles ou marocaines de l’autre.

Jeudi, un énième incident s’est déroulé lors de l’accès de certains porteurs à Ceuta et leur retour au Maroc. Une vidéo partagée par les médias espagnols locaux Ceuta TV et Ceuta Actualidad montrant un homme en fauteuil roulant étendu sur le sol et une femme au-dessus le protégeant a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Prise à l’aide d’un téléphone portable, elle montre aussi une altercation entre une jeune femme, qui en tentant de gifler une autre touche un membre des forces auxiliaires (mokhazni) à côté d’elle, avant que ce dernier ne riposte, appelant d’autres collègues pour intervenir. L’arrivée d’un douanier et de la femme qui protégeait l’homme souffrant d’un handicap complique davantage les choses entre les deux parties.

La vidéo est décrite comme «indignant et inhumaine» par les deux médias espagnols qui insistent sur le fait que cela se serait produit «du côté marocain de la frontière».

«Dans ces moments, la tension est inévitable puisque les personnes qui se consacrent au port de marchandise, activité suspendue depuis le 9 octobre dernier, ne savent pas quand elle va reprendre», affirme-t-on avant de reconnaitre de «de petites avalanches du côté espagnol de la frontière».