Le PJD met en garde contre «les atteintes aux constantes de la patrie»

A sa manière, le secrétariat général du PJD rallie les voix ayant dénoncé la chanson de rap «3acha cha3b» mais sans la citer nommément. L’instance a plutôt choisi d’élargir le cercle de sa condamnation pour intégrer «tous les comportements portant atteinte à la patrie, ses constantes et ses symboles».

Et d’affirmer, dans un communiqué publié ce jeudi à l’issue de sa réunion du 19 novembre, que le Maroc «connait un développement remarquable et appréciable dans de nombreux domaines et sur plusieurs niveaux sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi et grâce aux efforts conjugués par divers éléments de la société marocaine et de ses forces vives».

La réunion du secrétariat général de la Lampe a été l’occasion pour Saad-Eddine El Othmani de prononcer une allocution, mettant en exergue les «acquis réalisés» par le royaume, citant particulièrement «la sécurité et la stabilité basées sur les constantes nationales et à leur tête la religion musulmane, la monarchie constitutionnelle démocratique parlementaire sociale fondée sur la commanderie des croyants, l’intégrité territoriale et le choix démocratique (…) Toute atteinte à ses constantes est une ligne rouge».

Le 16 novembre à Marrakech, El Othmani avait également qualifié la mobilisation des défenseurs des libertés individuelles pour la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et de l’avortement de «ligne rouge à ne pas franchir».