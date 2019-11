Africa Eco Race : La 12e édition du rallye transitera par El Guergarate

C’est le 5 janvier prochain que les organisateurs de l’Africa Eco Race lanceront officiellement la 12e édition de la course qui reliera à nouveau Monaco à Dakar (Sénégal) en passant par le Maroc.

Ainsi, selon les organisateurs de cette course internationale, les participants arriveront au Maroc le 7 janvier, sillonnant plusieurs villes marocaines avant d’arriver à Dakhla le 12 janvier. Les pilotes devront atteindre la Mauritanie le 14 janvier avant la clôture de la course prévue à Dakar le 19 janvier 2020.

Selon l’itinéraire de la course, l’Africa Eco Race empruntera comme à l’accoutumée le passage frontalier d’El Guerguerate. Un passage qui irrite à chaque fois le Front Polisario et qui a été décrié lors des éditions précédentes.

L'année dernière, et lors de la 11e édition de la course, le mouvement séparatiste avait observé le silence quant à ce passage. Toutefois, des jeunes sahraouis pro-Polisario avaient menacé d'intervenir pour bloquer la course. Malgré les menaces du Polisario, la Rallye avait atteint la Mauritanie en toute sécurité et sans incident.

Lors de la 10e édition, des milices du mouvement séparatistes avaient franchi la zone tampon, près d’El Guergarate pour entraver cette compétition internationale. Les éléments de la MINURSO s’étaient intervenus pour imposer le calme et permettre à l’Africa Eco Race de poursuivre son chemin vers la Mauritanie via El Guergarate.