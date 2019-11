Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire attendus jeudi au Maroc

Jean-Yves Le Drian est attendu au Maroc jeudi 21 novembre, indique l’agenda du ministre publié sur le site diplomatie.gouv.fr.

De son côté, la publication en ligne Atlas.fr souligne qu’à l’occasion de son déplacement à Rabat, le chef de la diplomatie sera accompagné par le ministre des Finances et de l’Economie, Bruno Le Maire.

Les deux ministres auront des entretiens avec leurs homologues marocains : Nasser Bourita et Mohamed Benchaâboun, précise la même source qui cite des sources diplomatiques françaises.

Sur l’agenda de Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire figurent les préparatifs de la 14e réunion de haut niveau, prévue le 19 décembre à Paris, et coprésidée par les chefs de gouvernements de la France et du Maroc.

Pour rappel, Rabat avait accueilli, les 15 et 16 novembre 2017, la dernière réunion de ce cadre de partenariat.