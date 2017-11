Le Premier ministre français au Maroc les 15 et 16 novembre

Le Premier ministre, Edouard Philippe, accompagné de dix ministres français, coprésidera avec son homologue, Saâdeddine El Othmani, la 13e Rencontre de haut niveau à Rabat, les 15 et 16 novembre, indique l’ambassade de France au Maroc dans un communiqué.

«Dans un contexte de relation d’amitié exceptionnelle entre la France et le Maroc, M. Edouard Philippe, accompagné de dix ministres français, effectuera du 15 au 16 novembre au Maroc son deuxième déplacement hors Europe», souligne la chancellerie.

Cette rencontre s’articulera autour de cinq axes stratégiques qui ont été définis d’un commun accord entre les parties françaises et marocaines pour cette 13e édition : la jeunesse, l’innovation, l’Afrique, la mobilité et la migration, la coopération décentralisée et la régionalisation.

Le Premier ministre sera accueilli par son homologue marocain le 15 novembre au soir à l’aéroport international de Rabat-Salé. Ils auront ensuite un entretien bilatéral.

Le 16 novembre, Edouard Philippe ouvrira avec son homologue, et Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le Forum économique Maroc-France au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirat, où seront présentes près de 150 entreprises françaises et marocaines.

Les chefs du gouvernement français et marocain présideront ensuite la 13e Rencontre de Haut niveau au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, suivie d’une cérémonie de signatures d’accords.

Edouard Philippe visitera également le campus Afrique-Atlantique de l’ESSEC Business School, inauguré en avril dernier.