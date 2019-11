Le gouvernement a fini par accepter de sauver la caisse des retraites des députés

Le gouvernement El Othmani a fini par accepter de renflouer la caisse des retraites des députés, gravement déficitaire et en cessation de paiement depuis l’automne 2017. En effet, le projet de Loi de finances 2020 a accordé, dans le cadre du budget consacré à la Chambre des représentants, 13 746 000 dirhams au titre de «contribution de l’Etat» dans les pensions.

Par le passé, le chef de l’exécutif a rejeté toutes les sollicitudes émanant de Habib El Malki et y compris au sein de son propre parti de subventionner les retraites des membres de la Chambre basse.

«Je ne mettrais pas le moindre centime dans le sauvetage des pensions des parlementaires», a-t-il martelé haut et fort le 9 juillet à la Chambre des conseillers.

Pourquoi l’exécutif devient-il généreux ? «L’adoption de l’article 9 du PLF par des groupes de l’opposition, notamment le PAM et l’Istiqlal, y est pour quelque chose», nous confie une source au Parlement. Elle rappelle qu’«au début de l’examen du PLF 2020, les deux formations étaient au très opposées à l’interdiction de la saisie par la justice des biens de l’Etat et des collectivités avant de réviser leurs positions».

Une fois n’est pas coutume, le PJD est resté muet sur ce cadeau gouvernemental. Sur cette question et contrairement aux autres groupes de la majorité et de l’opposition, les islamistes n’ont pas suivi une ligne claire et directe.

Pour mémoire, les PJDistes avaient dans un premier temps et sous la pression d'Abdelilah Benkirane, alors secrétaire général du parti, réclamé l’annulation définitive des pensions de retraites, en octobre 2017. Ils ont refusé de se joindre aux autres groupes de la majorité ayant présenté une proposition de loi portant un plan de sauvetage des retraites des parlementaires. Quelques mois après, les élus de la Lampe s’étaient rétractés.