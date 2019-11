Ennesyri, buteur malgré la défaite de Leganés

Dans le cadre de la 3è journée de Liga, Leganés affrontait le Real Sociedad. Youssef Ennesyri et ses coéquipiers ont tenu en échec les Erreala et le Marocain a été buteur en fin de rencontre (78’). C’est sa deuxième réalisation en 13 journées et il n'en a célébré aucune. Interrogé en conférence de presse, Javier Aguirre, son entraîneur, a dit ne pas comprendre son joueur.

Il a marqué un but contre Eibar et il ne l'a pas fêté non plus. Je ne sais pas ce qu’il a, nous devrons lui demander. Il va rejoindre sa sélection, à voir si là-bas il va s’amuser. Cela a beaucoup attiré mon attention, oui. Pour moi, je préfère qu’il marque vingt buts et qu’il ne les célèbre pas. Javier Aguirre, entraîneur Leganes.

Côté Real, le but est signé Mikel Merino à l’heure de jeu.

Avec ce match nul, Leganés reste lanterne rouge de la Liga avec seulement 6 points. Le club est en grande difficulté, au même titre qu’Ennesyri qui a du mal à trouver le chemin des filets depuis la reprise. Il fait partie de la liste de Vahid Halilhodzic pour les matchs des éliminatoires de la CAN 2021 contre la Mauritanie et le Burundi.

Le Real Sociedad passe provisoirement leader avec 23 points en attendant les autres matchs de cette 13è journée.