Tops & Flops des footballeurs marocains du monde : Hamdallah, Bounou, Chouiar et Ziyech

LES TOPS



Mounir Chouiar marque contre le PSG



Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le Dijon DFCO recevait le Paris Saint Germain. Les Dijonnais s’imposent sur le score de 2 buts à 1, dont un but du franco-marocain Mounir Chouiar en fin de première période. Il était titulaire au même titre que Fouad Chafik qui a été évacué sur civière après un choc violent avec le gardien Parisien. Hamza Mendyl a pris sa place pour terminer la rencontre.

Mounir Chouiar, qui a joué en catégories de jeunes de l’équipe de France, avait été pré-sélectionné par Vahid Halilhodzic pour les matchs amicaux d’octobre mais il n’a pas été retenu. Il a participé au stage de préparation de l’équipe de France U20 à la même période. Mounir a même été l’unique buteur du match amical contre le Suède. Il n’a pas encore fait le choix de sa nationalité sportive, même si la suite paraît logique.





33'#DFCOPSG (0-1)



Le calvaire se poursuit pour le DFCO avec cette fois-ci Fouad Chafik complètement KO qui doit laisser sa place..#DFCOPSG — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 1, 2019

Ziyech passeur décisif



À défaut de marquer, Hakim Ziyech est décisif. Il a servi Promes et Neres sur le premier et quatrième but de l’Ajax Amsterdam contre le PEC Zwolle (victoire 4 buts à 2). Le milieu marocain a réussi 81 % de ses passes et a tiré à 4 reprises. Son coéquipier Noussair Mazaraoui était également titulaire. Avec cette victoire, l'Ajax conserve la tête du classement avec 32 points.

Cuddle your partner this Saturday morning like Hakim cuddles his teammates…?♥️#pecaja pic.twitter.com/JI00L1cwJW — AFC Ajax (@AFCAjax) November 2, 2019

LES FLOPS



Hamdallah se la joue «perso»



Alors que Al Nasr recevait le Abha club dans le cadre du championnat saoudien de football, Hamdallah a encore fait des siennes. Il marque le premier but des jaunes dès le début de la rencontre (8’) bien servi par Amrabat, avant que Yahya Chahri n’enfonce le clou. Avant la pause, l’arbitre siffle un penalty, Amrabat récupère le ballon pour le tirer mais Hamdallah ne l’entend pas ainsi. Il prend le ballon à son coéquipier et insiste fermement pour tirer et il marque. Au retour des vestiaires, Amrabat inscrit le quatrième et dernier but pour Al Nasr.



Cet épisode nous rappelle le match amical Maroc – Gambie, juste avant le départ pour la CAN 2019 en Egypte et avant le départ volontaire de Hamdallah de la sélection. Un penalty avait été accordé au Maroc et Fajr s’était disputé le ballon avec l’attaquant Marocain. C’est finalement Fajr qui avait tiré et manqué de marquer. Amrabat était d’ailleurs intervenu pour calmer Hamdallah.



Hamdallah est récidiviste et cette scène a fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup de supporters ont réclamé son exclusion définitive de la sélection nationale.



À noter que les Marocains Abldelali M’Hamdi et Amine Atouchi étaient titulaires aves Al Abha sur cette rencontre.

حمدالله ومرابط.. قبل التسديد#النصر_أبها pic.twitter.com/FePHolTbMB

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2019 /

Yassine Bounou est aux abonnés absents



Prêté par Gerone au FC Seville depuis le début de saison, Yassine Bounou est sur le banc de touche. Il n’a participé à aucun match de championnat après douze journées. Ses deux seules apparitions sous les couleurs Sevillanes sont en Europa League contre l’Apoel Nicosie et le FC Dudelange. Il a encaissé 4 buts en tout et ses coéquipiers n’en ont inscrit aucun.

Quelques clins d’oeil

Youssef Ennesyri ouvre (enfin) son compteur buts avec Leganes, après 10 matchs joués. Peut-être le déclic pour l’attaquant marocain en manque de réussite depuis le début de saison. Leganes s’est tout de même incliné contre Eibar sur le score de 2 buts à 1.



Amine Harit a marqué contre Augsburg en fin de rencontre (82’) et a ainsi permis à Shalke 04 de prendre les trois points du match. C’est son cinquième but en Bundesliga.



Selim Amallah est buteur malheureux contre Genk. Le Marocain inscrit l’unique but du Standard de Liège qui est battu 3-1. Carcela n’a quant à lui joué que 6 minutes.