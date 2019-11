CAN 2021 : La liste de Vahid Halilhodzic pour la Mauritanie et le Burundi

Le sélectionneur national Vahid Halilhozic a convoqué 24 joueurs pour les matchs des qualifications pour la CAN 2021.

Le Maroc jouera contre la Mauritanie le 15 novembre au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat puis le 19 contre le Burundi au stade Prince Luis Rwagasore à Bujumbura.

Ainsi, parmi les joueurs marocains évoluant au sein des clubs espagnols, Vahid Halilhozic a convoqué Yassine Bounou (FC Seville), Munir Kajoui (Malaga), Zouhair Feddal (Real Betis), Fayçal Fajr (Getafe) ainsi que Youssef Ennesyri (Leganes)

La liste comprend aussi trois joueurs évoluant au sein de la Botola Pro, à savoir Badr Benoun et Anas Zniti, du Raja Casablanca, ainsi que Yahya Jabrane du Wydad Casablanca.

Le sélectionneur national a aussi convoqué Rachid Alioui (SCO Angers), Abdehamid Yunis (Stade de Reims) et Hamza Mendyl (DFCO Dijon) évoluant en France, tout comme Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et Oussam El Idrissi (Az Alkmaar) qui évoluent aux Pays-Bas.

Ont été également convoqué : Romain Saiss (Wolverhampton) et Sofiane Boufal (Southampton) évoluant en Angleterre, Youssef El Arabi (Olympiacos, Grèce), Omar El Kaddouri (PAOK Salonique, Grèce), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie), Selim Amallah (Standard de Liège, Belgique) et Adel Taarabt (Benfica Lisbonne, Portugal).

La liste comprend enfin les frères Amrabat, Soufyane, le milieu de terrain du club italien Hellas Verona et Nourredine qui évolue au sein du club saoudien Al Nasr.