Sidi Kacem : Ivanka Trump rencontre des propriétaires fonciers dans un champ d'oliviers

Lors de sa deuxième journée au Maroc, la conseillère principale et fille du président des États-Unis, Ivanka Trump, s’est rendue dans un champ d’oliviers de Sidi Kacem pour rencontrer des propriétaires fonciers, dans le cadre de l’Initiative de développement mondial et de prospérité des femmes (Women's Global Development and Prosperity Initiative).

Ivanka Trump a déclaré sur son compte Twitter qu’elle se rendait ce jeudi «dans la région rurale du Gharb au Maroc pour rencontrer des femmes concernées par la mise en œuvre des récentes réformes en matière d’attribution de titres de propriété foncière», en référence au mouvement de revendications territoriales de la communauté soulaliyate.

«La capacité des femmes à posséder et à gérer des biens est essentielle pour l’égalité des sexes et l’autonomisation économique», a-t-elle déclaré.

