Hirak : Pour le Ministère public Nasser Zefzafi n’a pas été agressé sexuellement

Les institutions de l’Etat tentent de reprendre la main sur le dossier du Hirak, du moins médiatiquement. Si la Direction générale de l’administration pénitentiaire (DGAPR) est à couteaux tirés avec les familles des détenus rifains, le Ministère public et le CNDH ont été appelés en renfort pour soutenir les services de Tamek.

Hier soir, le procureur général du roi près la cour d’appel de Casablanca a annoncé dans un communiqué son entière disposition à ouvrir une «enquête» à condition que Nasser Zefzafi apporte de «nouvelles preuves» attestant qu’il avait été torturé et agressé sexuellement lors de son arrestation le 29 mai 2017, comme il l’a affirmé dans un message audio enregistré depuis sa cellule à la prison Ras El Ma à Fès et diffusé ensuite sur les réseaux sociaux.

Le magistrat s’est dit étonné des nouvelles déclarations du leader du Hirak, notamment celles portant sur une présumé pénétration anale via un bâton, précisant à ce propos que «l’expertise médicale a prouvé qu’il n’avait subi aucune agression» de ce genre.

Et de rappeler que «l’intéressé à l'occasion de sa présentation, pour la première fois devant le parquet général le 5 juin 2017 et en présence de son avocat, avait seulement affirmé avoir subi des violences lors de son arrestation à Al Hoceima. Il avait montré les traces de quelques légères blessures constatées en son temps et inscrites sur le procès verbal».

Parallèlement à la sortie du procureur général du roi près la cour d’appel de Casablanca, la présidente du CNDH a annoncé son grand retour sur ce dossier. «Le Conseil a décidé, à partir de ce mercredi, d'organiser des visites à tous les détenus dans les établissements pénitentiaires où qu'ils se trouvent, afin de déterminer la véracité des allégations et connaître les circonstances de ce qui s'est passé entre les détenus et les gardiens» de la DGAPR, a révélé Mme Amina Bouayach dans une déclaration au site Hespress.

La présidente a promis de «rendre public les conclusions» de la mission de ses services.