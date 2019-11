Halieutis : Aziz Akhannouch sur le gril face aux députés de la majorité

Plusieurs députés de la majorité gouvernementale ont voulu prendre dans leurs filets le ministre de l’Agriculture et de la pêche. Cet après-midi à la Chambre des représentants, Aziz Akhannouch a défendu le Plan Halieutis en réponse aux questions de quatre groupes de députés : PJD, RNI-UC, USFP et le MP.

Chiffres à l’appui, le ministre s’est félicité de la «réussite» du programme lancé en 2009 : «Les captures ont augmenté de 74%.»

«Les exportations ont aussi enregistré une hausse, dépassant 2,4 MM$ (23 MMDH) contre 1,2 MM$ (11 MMDH) en 2007. Actuellement nous exportons vers 134 pays. Depuis le lancement du plan Halieutis, les investissements dans le secteur avoisinent les 3,6 MMDH.» Aziz Akhannouch

Le ministre a également insisté sur l’impact du Plan sur les conditions de vie des salariés, soulignant que «l’ensemble des marins y compris ceux de la pêche artisanale bénéficie d’une couverture sociale».

PJD et USFP très critiques avec le bilan d’Halieutis

L’optimisme de Aziz Akhannouch n’est pas partagé les députés islamistes, pointant du doigt des «dysfonctionnements» dans l’exécution du Plan Halieutis. Un élu de la Lampe a fait état de la «pression» sur les ressources avec «la présence de 2000 chalutiers qui pêchent dans les eaux marocaines».

Le groupe de l’USFP s’est montré également très critique avec la gestion dudit programme, dénonçant la «rente» qui prévaut dans le secteur. Un député de la Rose a fustigé les «conditions d’attribution des licences de pêche» et demandé au ministre de «rendre public la liste des bénéficiaires».

En revanche les groupes RNI-UC et MP à la Chambre des représentants ont couvert d’éloges le Plan Halieutis et ont plaidé pour consacrer plus d’aides aux professionnels dans les années à venir.

Un soutien qui a donné l’occasion à Aziz Akhannouch de revenir à la charge avec enthousiasme, assurant que «Halieutis est sans contestation le meilleur programme, et ce, malgré les dires d’ici et d’ailleurs». Le ministre a réfuté «toute rente dans le secteur», ajoutant que «les nouvelles licences sont accordées aux investisseurs en tenant compte des ressources. 95% des pêcheries ont un plan d’aménagement». Et d’affirmer que sous sa tutelle «aucune autorisation de pêche du poulpe n’a été donnée contrairement aux sardines»

Aziz Akhannouch a tenu à rappeler qu’avant le lancement en 2009 du Plan Halieutis «il n’y avait ni stratégie, ni cap, ni priorités dans le secteur. Les professionnels reconnaissent, d’ailleurs, la réussite du Plan». Le ministre fait référence à la position exprimée, fin septembre à Rabat, par les présidents des chambres maritimes. Ils ont d’ailleurs réclamé lors de la même réunion le lancement d’un plan Halieutis II, puisque la première phase, mise en place en 2009, arrivera à terme en 2020.