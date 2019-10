Les enjeux sécuritaires du changement climatique en Afrique s'invitent à Rabat

Rabat accueillera, du 1er au 3 décembre 2019, la 4ème édition de l’Africa Security Forum, qui se veut un «espace de réflexion et de convergence des initiatives afin d’apporter des réponses concrètes et adaptées aux enjeux auxquels le continent doit faire face – aujourd’hui comme demain», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’édition 2019 sera placée sous le signe de «l’impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique».

Cette thématique sera abordée à travers trois angles, qui constitueront les trois temps forts de cette édition 2019 : la sécurité alimentaire et la gestion de l’eau (gestion améliorée de l’eau, variations climatiques et sécurité alimentaire, rendement des cultures et productivité du bétail) ; l’accroissement démographique et le développement agricole (insécurité alimentaire et malnutrition, population vulnérable et instabilité sociale, crise alimentaire et développement agricole) ; anticiper les solutions de demain (sécurité nationale et conflits régionaux, mécanismes d’alerte et coopération continentale, gestion des réserves stratégiques).

L’évènement est organisé par le Centre de recherches et d’études stratégiques Atlantis et le Forum international des technologies de sécurité (FITS). Il devrait réunir les représentants d'une trentaine de pays africains (Afrique du Sud, Egypte, Angola, Maroc, Ouganda, Rwanda, Sénégal, entre autres), 400 personnalités et experts issus d’autres régions du monde ainsi qu’une quarantaine de think tank.