Incendie de la tour Grenfell à Londres : L'intervention des pompiers critiquée

Plus de deux ans après l’incendie de la tour Grenfell à Londres en juin 2017, qui a fait 72 morts, des rescapés et proches de victimes ont critiqué mercredi 30 octobre la gestion du sinistre par les pompiers, mise en cause dans un rapport d’enquête sur le drame, indique l’Agence France-Presse (AFP).

Le document, qui compte près d’un millier de pages, met en évidence des «défaillances systémiques». Le président de la commission d’enquête, Martin Moore-Bick a notamment souligné que malgré la vitesse à laquelle les flammes progressaient, les pompiers ont maintenu la consigne de rester dans l’immeuble «à un moment où les escaliers étaient praticables».

Selon Martin Moore-Bick, «plus de vies auraient pu être sauvées» cette nuit du 13 au 14 juin 2017. Les pompiers ont en effet demandé aux habitants de rester dans leurs logements après le déclenchement de l’incendie, juste avant 1h00 du matin, avant d’opter pour une autre stratégie à 2h47.

Nazanin Aghlani, qui a perdu sa mère handicapée dans l’incendie, estime que les pompiers ont fait preuve d’«un grave manque de bon sens». A ses yeux, les pompiers «ne sont pas des héros», «ce sont des professionnels», «ils sont payés pour ça», «ils ont choisi ce métier». «Beaucoup de gens auraient pu être sauvés», a déclaré la jeune femme lors d’une conférence de presse à Westminster.

Des appréciations balayées par le syndicat des pompiers, qui a réfuté «avec force» l’affirmation du rapport selon laquelle il aurait été possible ou sûr d’évacuer plus de 150 personnes par une étroite cage d’escalier enfumée avec 30 pompiers. «Il n’est pas possible de savoir si l’évacuation aurait pu sauver plus de vies», a réagi son secrétaire général Matt Wrack.

Pour rappel, sept Marocains sont morts dans cet incendie. La plupart était originaire de Larache, ville portuaire de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.