FIFM : La 18e édition rend hommage au cinéaste et acteur américain Robert Redford

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM) a annoncé ce jeudi que sa 18e édition rendra hommage au cinéaste Robert Redford. «Le réalisateur, producteur et acteur américain, ardent défenseur de l’environnement, confirme sa présence lors de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech, qui se tiendra du 29 novembre au 7 décembre 2019», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

«C'est un grand honneur d'être invité à Marrakech, pour y rencontrer des auteurs et des artistes qui partageront les uns avec les autres la singularité de leurs voix et de leurs points de vue. Je remercie le Festival international du film de Marrakech pour cette généreuse invitation», a déclaré Robert Redford, cité par le communiqué.

«Tout au long de sa carrière extraordinaire, Robert Redford a profondément marqué le cinéma contemporain et en est, très vite, devenu l’une des figures majeures. Entrepreneur visionnaire, artiste complet et créateur hors normes, chacune de ses initiatives a été couronnée de succès que ce soit en tant que réalisateur, producteur, acteur ou encore fondateur du Sundance Institute et du festival de Sundance, premier festival de cinéma indépendant au monde», poursuit le communiqué.

C’est en tant qu’acteur que Robert Redford accède, pour la première fois, à la notoriété, en décrochant son premier rôle important à Broadway dans «Sunday in New York», suivi de «Little Moon of Alban» et de «Pieds nus dans le parc» de Neil Simon, mis en scène par Mike Nichols. Il fait ses premiers pas au cinéma dans «War Hunt» puis reprend le rôle de Paul Bratter dans la version sur grand écran de «Pieds nus dans le parc», qui lui vaut les éloges de la critique et du public.

Robert Redford est aussi un défenseur de la cause environnementale et un activiste reconnu depuis le début des années 1970, conclut le communiqué.