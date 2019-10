Kickboxing : «Glory Collision 2» entre Hari et Verhoeven le 21 décembre à Arnhem

Le combat «Glory Collision 2», qui opposera Badr Hari à Rico Verhoeven, aura lieu le 21 décembre à Arnhem, aux Pays-Bas. La conférence de presse de l’événement s'est tenue aujourd'hui à Amsterdam.

Ce combat est le deuxième entre les deux kick boxeurs, le premier datant d'il y a trois ans. Rico Verhoeven s'était vu couronné suite au forfait de Badr Hari, blessé à l'avant-bras. Une défaite difficile à digérer : «J'ai vraiment eu du mal à m'en remettre et à passer à autre chose. Je ne voulais pas perdre de cette manière. Il m'a quand même fallu trois ans, mais aujourd'hui je suis là», commente le Marocain, qui s'est présenté à la conférence de presse en lunettes de soleil.

«Cette fois-ci, je suis concentré à 100%, contrairement au premier combat. A l'époque, j'avais des problèmes avec la justice, j'ai fait quelque aller-retour en prison... Aujourd'hui je suis plus préparé, plus fort et je suis dans un autre état d'esprit. Je vis pour ce genre de combats», a-t-il ajouté.

Rico Verhoeven ne s'est pas gêné pour provoquer son adversaire, qui lui a répondu aussitôt : «Je serai sur le ring le 21, je ferai de mon mieux et lui, il va déclarer forfait dans tous les cas ou être mis KO», a-t-il déclaré. Badr Hari de répondre : «J'attendais le moment où il dirait ça. Il peut aller se faire voir, je vais le mettre KO devant tout le monde.»

Surnommés «le bon et le méchant» par la presse, Rico et Badr auront des objectifs différents : l'un devra confirmer, l'autre prendre sa revanche. Verdict le 21 décembre au stade d’Arnhem.