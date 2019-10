Les Amazighs du Maroc accusent la Turquie de vouloir «exterminer» la population kurde

Depuis une semaine, la situation en Syrie fait à nouveau les gros titres des journaux dans le monde, après que l'armée turque, avec la participation des forces de l'opposition syrienne, a lancé une opération militaire dans la zone située à l'est de l'Euphrate, dans le nord de la Syrie. Pour Ankara, cette intervention intervient pour «créer une zone de sécurité» et éloigner les milices kurdes de sa frontière avec la Syrie.

Mais alors que de nombreux pays et groupes islamiques ont annoncé leur soutien au mouvement militaire turc, à leur tête le Qatar et le Mouvement palestinien Hamas, d'autres pays et organisations se sont empressés de le condamner et l'ont considéré comme une invasion du territoire syrien. C’est le cas notamment de l'Egypte et des Émirats arabes unis, et de tous les partis nationalistes arabes.

«Une attaque dirigée contre un peuple frère»

Au Maroc, si la position officielle sur les évènements à la frontière turco-syrienne se fait attendre, celle des islamistes est déjà connue d’avance, compte tenu de leur proximité avec l’AKP turc. Ce sont les associations et les organisations amazighes, connues pour leur soutien aux Kurdes, qui ont rapidement annoncé leur condamnation de cette opération militaire.

Ainsi, l'Assemblée mondiale amazighe, qui regroupe plusieurs associations amazighes d'Afrique du Nord, a publié un communiqué condamnant «l'attaque militaire dirigée par le régime turc contre le peuple kurde frère».

La déclaration, parvenue à Yabiladi, qualifie l'intervention militaire turque d’«agression meurtrière» et critique «le silence suspect» de la communauté internationale, de l'Union européenne et du monde entier. Des pays qui «n’ont pas essayé de prendre les mesures nécessaires pour dissuader le régime turc et faire cesser l'attaque militaire en cours contre un peuple sans défense qui résiste fermement», poursuit-on.

Tout en annonçant sa «solidarité absolue et inconditionnelle avec le peuple kurde» au nord de la Syrie, l’Assemblée mondiale amazighe critique au passage «les prétextes présentés par le président turc Recep Tayyip Erdogan pour justifier cette attaque».

Un «génocide» et une «extermination» des Kurdes

Dans une déclaration à Yabiladi ce mercredi, Amina Ibnou-Cheikh, présidente de la section marocaine de l'Assemblée mondiale amazighe, regrette que «les islamistes et les baathistes tentent de justifier ce que fait Erdogan». «Il ne faut pas oublier que le Parti de la justice et du développement est une copie du Parti de la justice et du développement turc. Les Frères musulmans ont la même obsession et les mêmes objectifs», dénonce-t-elle, considérant qu’il serait «normal que les islamistes marocains prennent cette position».

«Nous affirmons que cette intervention agressive a pour but d'exterminer les Kurdes, car ce sont eux qui ont contribué à détruire l'"Etat islamique". Des études ont montré comment la Turquie contribuait à son financement et son soutien.» Amina Ibnou-Cheikh

Pour la présidente de la section Maroc de l’Assemblée mondiale amazighe, il s’agit ainsi d’une «vengeance» et d’un «génocide visant un peuple autochtone de la région».

Pour sa part, le militant amazigh marocain Brahim Akdim qualifie, lui aussi, l'intervention turque dans les zones kurdes de Syrie de «génocide». Interrogé par Yabiladi, il a expliqué le silence des islamistes marocains par leur «appartenance aux Frères musulmans».

Même son de cloche chez Mohamed Handaine, coordinateur des associations et organisations amazighes au Maroc. «Nous condamnons l'invasion turque et sommes solidaires avec les Kurdes», a-t-il déclaré à Yabiladi, en tirant à boulets rouges sur la «la position des islamistes marocains qui se placent aux côtés de la Turquie».