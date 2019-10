Le groupe marocain Outsourcia acquiert la société française Simplify

Le spécialiste dans la gestion de la relation client, Outsourcia a annoncé cette semaine la conclusion d’un accord visant le rachat de l’entreprise française Simplify, soit sa quatrième opération de croissance externe à l’international. En huit ans, le groupe créé à Casablanca en 2003 a déjà effectué deux opérations du même genre en France et une en Afrique, à Madagascar.

«Avec l’acquisition de Simplify, pionnier de l’outsourcing sur le marché français de la santé, Outsourcia diversifie son offre dans un secteur stratégique à forte croissance en proposant aux centres de santé, hôpitaux, cliniques et cabinets de médecins spécialistes, un ensemble de solutions innovantes», indique un communiqué d’Outsourcia.

Son opération a été financée en partie par le fonds Afric Invest (actionnaire minoritaire du groupe depuis 2016), et en partie via un échange d’actions, permettant aux dirigeants de la société Simplify de devenir associés dans Outsourcia afin de participer à la croissance de cette filiale dans le secteur de la santé.

«L’acquisition de la société française Simplify, leader dans son domaine, nous permet de capitaliser sur l’expérience d’une équipe de 250 experts dans le médical, ayant construit un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans», déclare Youssef Chraibi, Président du groupe Outsourcia, cité par le communiqué. De plus, le groupe emploie désormais 1 800 collaborateurs répartis sur quatre pays et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 22 millions d’euros.

Présent depuis plus de 15 ans dans le secteur médical, Simplify a su s’imposer comme un acteur incontournable auprès des professionnels de santé grâce à ses solutions innovantes. Sur l'année 2018, l’entreprise française a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 4 millions d’euros.