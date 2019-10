USFP : Vers un «mouvement de redressement» pour évincer Lachgar ?

Après la colère exprimée dans les salons et les bureaux fermés, place aux actes. L’opposition à Driss Lachgar commence à s’organiser au sein de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). L’appel lancé par des militants de la région Souss-Massa à «la mobilisation pour sauver le parti et sa refondation selon les valeurs et les principes authentiques» de l’USFP semble avoir été entendu à Casablanca.

On apprend qu’à la métropole économique, des figures du parti compte lancer ce qui s’apparente à un «mouvement de redressement». Des consultations sont en cours avec l’objectif de tenir dans les jours à venir une réunion similaire à celle qui a eu lieu samedi à Agadir.

Ce passage à l’acte des oppositions à la ligne politique de Driss Lachgar s’explique par la grande déception dans les rangs de la Rose suite à la perte de deux maroquins dans le gouvernement El Othmani II.

La commémoration, la semaine dernière, du 40e jour du décès d’Abderrahman Azzouzi, ancien secrétaire général de la Fédération Démocratique du Travail, a été l’occasion pour la rencontre de nombreux militants de l’USFP, y compris Mohamed El Yazghi, de dénoncer les choix politiques de Lachgar et d’aborder l’avenir de la formation. Le secrétaire général de l’USFP n’ayant pas été invité par la famille du défunt.

Driss Lachgar a été élu, en décembre 2012, chef du parti dans des conditions particulières, marquées par les arrivées des leaders politiques populistes et extrêmement controversés à la tête de l’Istiqlal, avec Hamid Chabat en septembre 2012, et Ilyas El Omari au PAM en février 2012, patron officieux du Tracteur, avant d’officialiser son emprise en janvier 2016.

De cette vague qui avait chamboulé la scène politique, seul Driss Lachgar se maintient encore au pouvoir. Pour combien de temps ? L’épilogue pourrait être connue le 29 octobre avec la célébration du 60e anniversaire de la création du mouvement ittihadi que Lachgar a voulu placer sous le signe de la «réconciliation».