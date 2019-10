Le projet gazoduc Maroc-Nigéria soulevé par le RNI à la Chambre des conseillers

Le projet gazoduc Maroc-Nigéria a été soulevé, cet après-midi lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, par le groupe du RNI. Le ministre de l’Energie et des Mines, qui avançait visiblement sur un terrain miné, a brièvement souligné que le mégaprojet est en phase d’étude pour fixer le tracé.

Et de rappeler son importance stratégique et la place qu’occupe, désormais, le gaz sur le marché mondial. Peu convaincu par la réponse d’Aziz Rebbah, un conseiller parlementaire de la Colombe s’est interrogé sur la viabilité du projet, notamment après les grandes découvertes, dont la dernière a été annoncée début juillet, de gisements de gaz sur les frontières maritimes du Sénégal et de la Mauritanie.

Dans son commentaire, le ministre de l’Energie et des Mines a tenu à minimiser l’impact de ces découvertes sur la réalisation du gazoduc Maroc-Nigéria, affirmant que «l’étude a montré sa viabilité».

Pour rappel, en août dernier, une délégation marocaine conduite par la directrice de l’ONHYM, Amina Benkhadra (également membre du bureau politique du RNI), s’est rendue à Abuja pour rencontrer le PDG de la Nigerian National Petroleum Corporation.