La maison française de ventes aux enchères Artcurial ouvre une filiale au Maroc

Artcurial, première maison française de ventes aux enchères, a annoncé mercredi l'ouverture prochaine d'une filiale au Maroc où elle compte développer ses ventes de tableaux orientalistes et d'art contemporain africain, deux spécialités importantes de la maison en relation directe avec le continent africain.

Il s'agit de la première fois qu’une maison de vente internationale s’installe sur le continent africain, apprend-on auprès d'Arcurial, qui rappelle avoir organisé dans le royaume, depuis 2011, un grand nombre de présentations et de ventes en duplex avec Paris.

La filiale ouvrira dans le quartier de l'Hivernage à Marrakech et sera gérée par une équipe marocaine. Elle aura également vocation à organiser des ventes de collections mettant ainsi à l’honneur la grande richesse des arts décoratifs marocains, dans des domaines aussi étendus que la céramique, la verrerie, le mobilier, les textiles, les bijoux ou encore les armes anciennes, précise-t-on.

La nouvelle structure marocaine permettra une plus grande implication des acteurs locaux notamment par la possibilité qui sera donnée aux acheteurs de régler en dirhams et aux vendeurs d’inclure leurs tableaux et objets dans des ventes prestigieuses, relève Artcurial.

Les créations de musées, et de fondations, sa foire, ses biennales, sa scène artistique et l’émergence de collectionneurs importants révèlent le potentiel du Maroc, souligne la maison.

«Après 8 années de présence régulière, c’était pour Artcurial le moment de pérenniser son activité au Maroc en installant une structure permanente destinée à y rayonner tout au long de l’année sous la direction d’Olivier Berman, son directeur général», a déclaré François Tajan, président délégué d'Artcurial, cité dans une note de presse de la maison de ventre aux enchères française.