Maroc : Le cabinet El Othmani II a été reçu par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu ce mercredi, au palais royal de Rabat, le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani ainsi que les membres du nouveau gouvernement.

Il s’agit du Mustapha Ramid, ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le Parlement, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), de Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice, Ahmed Taoufik, ministre des Habous et des affaires islamiques et Mohamed El Hajjoui, Secrétaire général du gouvernement.

On été reçus Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Saaid Amzazi, ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique.

Il s’agit également d’Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Aziz Rebbah, ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, Jamila El Moussali, ministre de Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille et Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l'Administration de la défense nationale. Ont été également reçus par le roi, Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et Nezha El Ouafi, ministre déléguée chargée des Marocains résidents à l'étranger.

Quant aux nouveaux ministres, il s’agit de Nezha Bouchareb, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, Mohamed Amakraz, ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement et Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les membres du gouvernemnt ont prêté serment devant le souverain.