Ismail El Alaoui publie un nouveau recueil avec des poèmes en cinq langues

«Bien que nos langues soient différentes et variées, heureusement, le sentiment d'amour est unique et unifié parmi toute l'humanité». C’est avec ses mots que le poète marocain Ismail El Alaoui commente la parution de son nouveau livre de poésie, intitulé «Paix».

Avec ce cinquième livre, le poète ambitionne d’«unir le monde avec une poésie pure et spontanée pour l’amour et la paix», rapporte le média espagnol Mundiario selon qui, Ismail El Alaoui «est une voix littéraire du Maroc et d'Afrique, criant amour et paix entre tous les Hommes».

«Nous détestons tous, mais nous devons contrôler cette haine et ne pas la traduire en gestes et actes (...) qu'il s'agisse d'une haine passagère et que l'amour est éternel», a réagi le poète auprès du média.

Les poèmes spontanés et les écrits du Marocain sont en fait publiés en cinq langues : en arabe, en espagnol, en français, en anglais et en italien, dans le but de «créer une œuvre unique et universelle en faveur de l'humanité».

Ismail El Alaoui a déjà plusieurs livres à son actif, comme «Palestina» ou encore «Versos africanos», abordant différentes thématiques, comme les problèmes sociaux, politiques, philosophiques, humains et personnels, entre autres, conclut Mundiario.