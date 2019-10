Ceuta : Décès d'un porteur de marchandises âgé de 20 ans

Youssef n'avait que 20 ans et était, selon ses amis, un jeune homme ambitieux mais en difficultés. Samedi, cet homme travaillant dans le commerce de transport de marchandises est décédé après avoir chuté du sommet de l'une des montagnes près de la frontière séparant le Maroc de Ceuta.

Selon El Faro de Ceuta, son cas rappelle celui de Fatima, la porteuse de marchandises décédée il y a quelques jours presque au même endroit. Gravement blessé suite à sa chute, Youssef a été emmené à l'hôpital où il s'est retrouvé dans le coma avant de rendre l’âme samedi 5 octobre.

Il devient ainsi la dixième victime du passage de marchandises. «Un fait que certains veulent utiliser pour mettre en évidence la désastreuse infrastructure qui entoure un passage que des milliers de personnes empruntent quotidiennement pour se rendre à Ceuta et gagner leur vie», dénonce le média local espagnol.

Citant les amis du défunt, El Faro de Ceuta rappelle que Youssef «était célibataire et voulait aller de l'avant et fonder sa propre famille».

Son décès a poussé l’Observatoire du nord pour les droits de l’Homme (ONDH) à lancer une campagne, notamment sur les réseaux sociaux. Intitulée «Fermez ce passage de la mort», elle appelle à la fermeture du poste-frontière spécialisé dans la contrebande et le transport de marchandises de Ceuta.

L’ONG cite le «nombre élevé de décès de nombreux porteurs, ainsi que d'autres tragédies humaines, comme le fait de passer la nuit dans la rue pour pouvoir y accéder tôt, et les différents types de violence psychologique, physique et symbolique» auxquelles sont soumis les porteuses et porteurs.