Larache : Des arrestations après le décès d'une femme enceinte et son fœtus à l'hôpital

Les autorités de la ville de Larache ont arrêté lundi 30 septembre quatre médecins et deux infirmières soupçonnés d’être impliqués dans la mort d'une femme enceinte et de son fœtus au centre hospitalier provincial Lalla Mariam.

Les six accusés ont été déférés devant le tribunal de première instance de Larache pour entendre leurs déclarations. Leur défense a exigé «une libération provisoire en raison des garanties juridiques des accusés, tandis que le procureur du roi a catégoriquement rejeté cette demande», rapporte Alyaoum 24.

Les détenus sont accusés, entre autres, de ne pas avoir fourni d’assistance à une femme enceinte et en danger, d’«avoir commis un homicide involontaire par négligence», d’avoir «enfreint les lois et les règlements», de «discrimination en s'abstenant de servir», de «corruption» et de «violences physiques et psychologiques à l'encontre d'une femme enceinte», poursuit-on.

L’audience a été reportée à lundi prochain, poursuit le site d’information, qui revient aussi sur les circonstances du décès de Farah. Selon ses sources, «la défunte est décédée des suites d'une négligence dont elle a été victime pendant des heures après être entrée dans le service de maternité dudit hôpital».

Le média informe enfin que le ministère de la Santé a également ouvert une enquête.