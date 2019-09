Espagne : Trois frères marocains devant le tribunal, accusés d'avoir financé Daesh

L’Audience nationale espagnole va juger mardi trois frères d’origine marocaine accusés d’avoir financé l’organisation terroriste «Etat islamique» par le biais de leur frère basé en Turquie, indique l’agence EFE.

Le procureur a notamment requis sept ans de prison et une amende de 7 000 euros chacun. Ils auront également l’obligation de suivre un programme de rééducation et de réintégration sociale, assuré par le ministère de l’Intérieur et dédié aux personnes condamnées dans le cadre d’affaires de terrorisme.

Les trois frères ont résidé en Catalogne en 2015 avec un quatrième frère, son épouse et leurs deux enfants mineurs. Ce dernier a quant à lui entamé en 2014 un processus de radicalisation djihadiste l’ayant conduit à s’installer en Syrie, où il est arrivé en avril 2015 en passant par la Turquie.

Une fois intégré à l’organisation terroriste, il a demandé à ses frères de l’aider à transférer l’argent qu’il avait économisé de la vente de sa maison et de ses indemnités après avoir quitté son emploi, «en contournant les circuits légaux».

Selon le procureur, son intégration au sein de Daesh ne consistait pas seulement à se battre dans ses rangs, mais son intention était également de contribuer «à son financement en lui envoyant tout l’argent dont il disposait avec l’aide de ses trois frères», et toujours sous la direction et la supervision de l’un d’eux spécifiquement.