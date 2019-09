Exposition : Avec «Multiples Unique» l’artiste franco-marocain Maoual s’invite à Rabat

L’exposition «Multiples Unique», de l’artiste franco-marocain Maoual, fera escale à l’Espace Rivages de Rabat, du 23 octobre au 2 novembre 2019, à l’initiative de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.

Maoual Bouchaïb, dit Maoual, est en effet peintre, graveur et sculpteur, titulaire d’un diplôme national supérieur d’expression plastique à l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Marseille, où il réside actuellement, indique un communiqué de la Fondation. La même source rappelle que Maoual «a participé à de nombreuses biennales internationales d’arts graphiques en Espagne, Etats-Unis, Norvège, France, Yougoslavie, Italie, Pologne, Pays-Bas, Japon…»

Par son savoir-faire multidisciplinaire, Maoual Bouchaïb laisse apprécier des tableaux, des pièces et des installations artistiques alliant ses talents de gravure, de peinture et de sculpture. C’est ce que propose cette exposition de gravures, «qui oscille entre matrices et impressions selon les techniques de la gravure taille douce», dans une démarche artistique inscrite dans l’universel mais à la fois attachée aux origines.